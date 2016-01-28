Климкин завтра посетит Турцию для подготовки заседания Стратегического совета с участием глав государств

Об этом говорится на сайте МИД.

"29 января 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Турции (г.Стамбул). Основной целью визита является подготовка 5-го заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции", - говорится в сообщении.

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Во время встреч Климкин планирует обсудить развитие ситуации на востоке Украины в контексте выполнения Минских договоренностей, аннексию Россией Крыма, вопросы защиты прав крымских татар, состояние двусторонних отношений и, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие стран в рамках международных организаций, а также пути обеспечения безопасности в Черноморском регионе и сопредельных районах.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу определили направления укрепления стратегического партнерства. Порошенко и Давутоглу отметили, что перед Украиной и Турцией, как перед настоящими стратегическими партнерами, стоит амбициозная повестка дня в 2016 году. В этом контексте стороны обсудили состояние подготовки ряда важных двусторонних мероприятий, в первую очередь, пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоится в Анкаре, а также визита главы турецкого правительства в Украину.