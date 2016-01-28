Арбузов выиграл дело в суде ЕС по санкциям

Генеральный суд Европейского Союза отменил первое решение Совета ЕС о применении санкций в отношении соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Арбузова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было обнародовано сегодня в Люксембурге.

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К Арбузову был применен аргумент о том, что письмо от 3 марта 2014 года, переданное Генеральной прокуратурой Украины как основание для принятия решения о санкциях, не содержит никаких деталей относительно выдвинутых обвинений.

«К человеку нельзя относиться, как к ответственному за злоупотребление государственными средствами на основании того, что он является объектом предварительного расследования в третьей стране без того, чтобы Совету ЕС было известно о вопросе, по поводу которого выдвинуты возможные обвинения в отношении лица в этом расследовании», - пояснил суд.

Суд решил, что заморозка активов не соответствует критериям, поэтому отменил санкции за период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года.

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Вместе с тем, в силе остается второе решение Совета ЕС, которым санкции были продлены еще на один год. Поэтому Арбузов остается под действием санкций Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Януковича Андрей Портнов осенью 2015 года выиграл в Суде ЕС дело относительно примененных против него санкций. Он предположил, что решение в его пользу может быть использовано другими лицами из «черного списка», но поможет это не всем.