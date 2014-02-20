США вводят визовые санкции в отношении украинских чиновников

С таким заявлением вечером в среду, 19 февраля, выступил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В том случае, если визовые санкции не смогут остановить насилие, то США готовы вместе с Евросоюзом предпринять и иные меры, направленные на нормализацию ситуации в Украине, заявил собеседник агентства, не став уточнять, о каких именно мерах идет речь. Поименный список лиц, попавших под действие американских санкций, внешнеполитическое ведомство США пока не распространило.

С момента начала противостояния в Украине, продолжающегося с ноября 2013 года, власти США неоднократно предупреждали о намерении ввести санкции против ответственных за применение насилия. При этом ранее источники в Госдепартаменте США сообщали, что под действие санкций могут попасть как представители властей Украины, так и оппозиционеры, если именно их сочтут виновными в эскалации насилия.

Также вечером 19 февраля президент США Барак Обама выступил с обращением, в котором предупредил власти Украины о последствиях продолжения насилия в стране. Обращение Обамы опубликовал на своей странице в Facebook американский посол в России Майкл Макфол.

Обама, в частности, заявил, что США категорически осуждают насилие в Украине. Президент США также предостерег армию Украины от вмешательства «в вопросы, которые должны решаться гражданскими лицами». По словам президента, правительство Украины отвечает за то, чтобы обращаться с мирными протестующими подобающим образом и обеспечивать им право на свободное выражение своих интересов без риска подвергнуться репрессиям.

Во вторник, 18 февраля, в Киеве произошли ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали 26 человек, в том числе 10 сотрудников милиции. Не менее 800 человек получили ранения.

В ночь на 20 февраля состоялись переговоры между лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком и президентом Украины Виктором Януковичем в ходе которых, как сообщается, удалось договориться о перемирии и «начале переговорного процесса для стабилизации ситуации в стране».