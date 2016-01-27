Порошенко: РФ будет главной военной угрозой для Украины в длительной исторической перспективе

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия будет главной военной угрозой для Украины в длительной исторической перспективе.

Об этом он заявил на заседании СНБО, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«В длительной исторической перспективе главной военной угрозой для Украины есть и будет Россия», - написал он.

Также Цеголко добавил, что СНБО рассматривает оборонный заказ на 2016 год, новое военно-административное районирование и стратегию кибербезопасности.

В свою очередь пресс-служба главы государства отметила, что президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул необходимость утверждения нового военно-административного деления.

Глава государства отметил, что в этом вопросе Украина исходит из того, что «в длительной исторической перспективе главной военной угрозой есть и, к сожалению, будет оставаться, страна-агрессор Российская Федерация».

Президент отметил, что новое военно-административное районирование позволит повысить эффективность выполнения задач по мобилизационной подготовке, оптимизировать систему территориальной обороны государства с учетом опыта, который мы приобрели за последние два года.

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«До сих пор это районирование было построено на том, что львиная часть подразделений Вооруженных сил Украины, других военных формирований концентрировались на нашей западной границе, где были созданы все условия для расположения войск», – сказал глава государства и отметил, что при этом восточная граница не только не была демаркирована, а мы фактически не имели выстроенной линии обороны на восточной границе, за что страна заплатила очень высокую цену.

СНБО под председательством президента Украины рассматривает три вопроса, которые связаны с гибридной войной со стороны России, а именно – проект государственного оборонного заказа на 2016 год, новое военно-административное районирование Украины и Стратегию кибербезопасности Украины, добавили в пресс-службе.