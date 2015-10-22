Путин продолжает превращать РФ в глобальную угрозу, планируя увеличить военный бюджет - Турчинов

Намерения России увеличить свой военный бюджет еще более чем на 4 миллиарда долларов является свидетельством того, что руководство этой страны не собирается прекращать свою политику военной эскалации и внешней агрессии.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии, сообщает пресс-служба СНБО

По словам Турчинова, увеличение на фоне экономического кризиса и обнищания населения России военного бюджета РФ до 48 миллиардов долларов означает, «что Путин продолжает превращать РФ в глобальную военную угрозу».

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«Так, Россия определена главной военной угрозой не только в Стратегии национальной безопасности и в Военной доктрине Украины, аналогичной позиции придерживаются и наши стратегические партнеры», - сказал он, добавив, что в приоритетах Национальной военной стратегии США, которая была принята недавно, агрессивная политика РФ заняла первое место среди угроз, «опередив потенциальную опасность со стороны международного терроризма и таких «демократических стран» как Иран и Северная Корея».

Секретарь СНБО подчеркнул, что учитывая активное наращивание военного потенциала РФ, в бюджете Украины на следующий год «несмотря на все трудности, не должны уменьшаться расходы на сектор безопасности и обороны».

«Наша задача - быть готовыми дать отпор агрессору и освободить захваченные территории, а поэтому мы обязаны обеспечить армию самым современным вооружением и техникой, а наших военных - достойной зарплатой», - отметил он.

Александр Турчинов также сообщил, что сразу после определения Кабинетом министров окончательных параметров бюджета, СНБО утвердит оборонный бюджет и государственный оборонный заказ.