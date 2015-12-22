Наливайченко проинформирует ОБСЕ и послов иностранных государств о фактах по делу Корбана

Об этом экс-руководитель СБУ сообщил журналистам 22 декабря, после допроса в Генеральной прокуратуре Украины по делу Геннадия Корбана.

«Завтра я планирую проинформировать международные организации о том, что по делу и по фактам относительно дела Геннадия Корбана я подтвердил все свои оценки, утверждения и выводы, которые я 27 ноября публично предоставил в ответ на обращение Геннадия Корбана», – сказал Валентин Наливайченко.

Он отметил, что планирует встретиться с послами западных государств и письменно проинформировать о соответствующих фактах представительство ОБСЕ.

«Не может быть политической целесообразности, политического давления или каких-то иных элементов, которые несовместимы с объективным следствием», – подчеркнул экс-глава спецслужбы.

Напомним, в этот же вечер, перед допросом в ГПУ, Валентин Наливайченко заявил, что видит политическую мотивированность следствия по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана.

Ранее Валентин Наливайченко, отвечая на публичное обращение лидера УКРОПа, сообщил, что ему неизвестно об уголовных производствах в отношении политика относительно похищения людей, финансовых злоупотреблений и вмешательства в избирательный процесс. Бывший глава Службы безопасности также отметил, что, согласно информации, которой он владеет, Геннадий Корбан способствовал расследованию путем добровольного прибытия на допросы в СБУ для дачи показаний по уголовным делам. «Мне неизвестны факты возможного давления вами на следователей, свидетелей или потерпевших по уголовным производствам с целью избежать привлечения к уголовной ответственности», – сказал Валентин Наливайченко.