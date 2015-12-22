В январе 2016 года Трехсторонняя контактная группа проведет заседание 13, 20 и 27 числа - Сайдик
21:40, 22 декабря 2015Политика
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Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявляет, что в январе 2016 года контактная группа проведет три заседания 13, 20 и 27 числа.
Мартин Сайдік / unmultimedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал в Минске по итогам последнего заседания контактной группы в 2015 году.
Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание контактной группы, Сайдик сообщил, что это произойдет 13 января.
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Он заявил, что в январе будет "три заседания ... Также 20 и 27 числа", - сказал Сайдик.
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