В январе 2016 года Трехсторонняя контактная группа проведет заседание 13, 20 и 27 числа - Сайдик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал в Минске по итогам последнего заседания контактной группы в 2015 году.

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание контактной группы, Сайдик сообщил, что это произойдет 13 января.

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Он заявил, что в январе будет "три заседания ... Также 20 и 27 числа", - сказал Сайдик.