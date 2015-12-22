Наливайченко считает следствие по делу Корбана политически мотивированным

Об этом он заявил журналистам 22 декабря перед допросом в Генеральной прокуратуре Украины по делу политика.

«Мне очень жаль это говорить, но в этом деле я продолжаю наблюдать политическую суету и политическую мотивированность следствия», – заявил Валентин Наливайченко.

Экс-глава СБУ отметил, что больше всего в этом деле его беспокоит то, что несмотря на заверения руководства главного управления СБУ по борьбе с коррупцией в отсутствии оснований для криминальных производств в отношении Геннадия Корбана, эти же люди сейчас подают противоположные документы.

«Я очень обеспокоен тем, почему они изменили свою позицию: они сделали это под чьим-то давлением или самостоятельно?» – сказал Валентин Наливайченко, отметив при этом, что сейчас он пытается помочь следствию и сделать его объективным.

Кроме того, Валентин Наливайченко отметил, что его удивляет такая концентрация внимания правоохранителей к делу лидера УКРОПа. Это, по мнению бывшего руководителя СБУ, вредит объективному расследованию дела об убийстве капитана Службы безопасности в Волновахе во время остановки контрабандного груза, которое является делом чести для сотрудников спецслужбы. Но ни одного заседания суда по задержанному в этом деле до сих пор не состоялось.

При этом он также подчеркнул, что считает за необходимым защитить права Геннадия Корбана, которые нарушаются действующими чиновниками.