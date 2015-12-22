Наливайченко считает следствие по делу Корбана политически мотивированным
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко считает политически мотивированным ход расследования по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана.
Об этом он заявил журналистам 22 декабря перед допросом в Генеральной прокуратуре Украины по делу политика.
«Мне очень жаль это говорить, но в этом деле я продолжаю наблюдать политическую суету и политическую мотивированность следствия», – заявил Валентин Наливайченко.
Экс-глава СБУ отметил, что больше всего в этом деле его беспокоит то, что несмотря на заверения руководства главного управления СБУ по борьбе с коррупцией в отсутствии оснований для криминальных производств в отношении Геннадия Корбана, эти же люди сейчас подают противоположные документы.
«Я очень обеспокоен тем, почему они изменили свою позицию: они сделали это под чьим-то давлением или самостоятельно?» – сказал Валентин Наливайченко, отметив при этом, что сейчас он пытается помочь следствию и сделать его объективным.
Кроме того, Валентин Наливайченко отметил, что его удивляет такая концентрация внимания правоохранителей к делу лидера УКРОПа. Это, по мнению бывшего руководителя СБУ, вредит объективному расследованию дела об убийстве капитана Службы безопасности в Волновахе во время остановки контрабандного груза, которое является делом чести для сотрудников спецслужбы. Но ни одного заседания суда по задержанному в этом деле до сих пор не состоялось.
При этом он также подчеркнул, что считает за необходимым защитить права Геннадия Корбана, которые нарушаются действующими чиновниками.