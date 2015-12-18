Суд объявил перерыв в деле Корбана до 23 декабря
Следственный судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец объявил перерыв до 23 декабря в заседании по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения лидеру партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану.
Как передает корреспондент УНИАН, после попытки лицами, которые представились следователями Генеральной прокуратуры Украины, вручить Корбану документы о новом подозрении, в зал Октябрьского суда в Днепропетровске была вызвана скорая помощь.
Корбан принимал участие в судебном заседании с помощью видеоконференции.
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Врач скорой медицинской помощи одной из больниц Днепропетровска Александр Бутерин после осмотра Корбана сказал, что у него возможен коронарный синдром или прогрессирующая стенокардия. Врач отметил, что есть небольшое повышение давления. По его словам, Корбан находится в предынфарктном состоянии.
Он сказал, что обычно людей с таким состоянием госпитализируют сроком на десять дней.
Корбан согласился на госпитализацию.
Лидер партии "УКРОП" после медицинского осмотра сказал, что просит продолжить заседание и рассматривать дело по существу. "Я полностью доверяю моей защите продолжить заседание без моего участия", - сказал Корбан.
Сначала судья объявил технический перерыв для принятия решения для продолжения рассмотрения изменения меры пресечения без участия Корбана, но затем в суде возник спор между судьей и народными депутатами.
Судья решил объявить перерыв до 23 декабря. Судебное заседание возобновится в 12:00.
Как сообщал УНИАН. Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.
Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.
Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.
Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.