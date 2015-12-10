"Майдан иностранных дел" в День защиты прав человека назвал дело Корбана незаконным

Об этом говорится в пресс-релизе «Майдана иностранных дел» по случаю всемирного Дня защиты прав человека.

В частности, как заявили в фонде, при задержании Корбану не разъяснены основания задержания, его права, в том числе права на защиту, проигнорированы требования ст. 29 Конституции Украины, согласно которой никто не может быть арестован или держаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

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"После чего, в нарушение требований ч. 1 ст. 210 УПК Украины, согласно которым следователь был обязан доставить Корбана Г.А. в ближайшее подразделение органа досудебного расследования, в котором немедленно регистрируется дата, точное время (часы и минуты) доставки задержанного и другие сведения, предусмотренные законодательством, и который расположен в г. Днепропетровске, Корбана Г.А. отвезли на аэродром и на вертолете перевезли в другой город (вероятно в город Полтава) откуда автомобилем перевезли в Киев. При этом в нарушение требований ст. ст. 42 ч.4 п.7, 208 ч. 4, 213 ч.1, ч.2 УПК Украины, Корбану Г.А. не предоставлена возможность немедленно сообщить о своем задержании и месте пребывания близким", - подчеркнули в фонде.

"В соответствии с п. 1 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном Законом. Согласно ст. 17 Закона Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», суды Украины при рассмотрении дел применяют Конвенцию и практику Европейского суда как источник права. В соответствии с практикой Европейского суда, фиксация точных данных о задержании, как и основания задержания, является необходимым условием законности задержания для целей, предусмотренных указанной выше ст. 5 Европейской конвенции. Таким образом, задержание Корбана Г.А. вопреки требованиям ст. 208 УПК Украины, одновременно является и нарушением норм международного права", - говорится в пресс-релизе.