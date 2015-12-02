Завтра Яценюк посетит авиабазу НАТО в Италии и атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
Завтра, 3 декабря, премьер-министр Украины Арсений Яценюк по приглашению командующего 6-м флотом CIF и командующего Военно-морскими силами США в Европе посетит атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Авианосец сделает остановку на военно-морской авиационной базе НАТО «Сигонелла» у побережья Италии в Средиземном море.
«Глава правительства ознакомится с мощностями авианосца, операционным центром и оснащением корабля. Он пообщается с командиром авианосца капитаном Райаном Сколлом и командующим Авианосной ударной группы авианосца, контр-адмиралом Бретом Батшельдером», - сообщили в пресс-службе.
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Яценюк также побывает на военной базе "Сигонелла", на которой базируются силы НАТО, вооруженные силы США и Италии, и пообщается с командиром военной базы капитаном Деннисом Кристофером.
Вместе с Яценюком в поездке также примет участие министр обороны Степан Полторак.