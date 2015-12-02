НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО.

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"У нас была хорошая встреча в рамках Комиссии Украина-НАТО. Это заседание является демонстрацией солидарности с Украиной всех союзников альянса и альянса в целом. Также важно понимать, что мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине", - заявил он.

По словам генсека НАТО, во время заседания некоторые союзники провозгласили, что намерены увеличить поддержку трастовых фондов по поддержке Украины, финансировать программы в рамках существующего сотрудничества с Украиной, в частности, в сферах логистики, командования, кибербезопасности и других, которые являются очень важными для Украины.

"Это будет в первых пунктах нашей повестки дня. Мы будем продолжать фокусироваться на том, как мы можем работать с Украиной, но самая важная вещь - достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей, что означает, что мы должны увидеть отводе всего тяжелого вооружения, полное соблюдение режима прекращения огня, обмен пленными и доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем объектам. Мы продолжаем поддерживать переговоры для поиска путей урегулирования кризиса", - заявил Столтенберг.

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Говоря о предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в июле в Варшаве, генсек выразил убеждение, что поддержка Украины "будет важной частью сотрудничества" стран альянса.

"Я уверен, что саммит выразит сильную политическую и практическую поддержку Украине. Как именно - сейчас слишком рано прогнозировать", - добавил он.