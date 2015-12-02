НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку - Столтенберг
По словам генсека НАТО, во время заседания некоторые союзники провозгласили, что намерены увеличить поддержку трастовых фондов по поддержке Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО.
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"У нас была хорошая встреча в рамках Комиссии Украина-НАТО. Это заседание является демонстрацией солидарности с Украиной всех союзников альянса и альянса в целом. Также важно понимать, что мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине", - заявил он.
По словам генсека НАТО, во время заседания некоторые союзники провозгласили, что намерены увеличить поддержку трастовых фондов по поддержке Украины, финансировать программы в рамках существующего сотрудничества с Украиной, в частности, в сферах логистики, командования, кибербезопасности и других, которые являются очень важными для Украины.
"Это будет в первых пунктах нашей повестки дня. Мы будем продолжать фокусироваться на том, как мы можем работать с Украиной, но самая важная вещь - достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей, что означает, что мы должны увидеть отводе всего тяжелого вооружения, полное соблюдение режима прекращения огня, обмен пленными и доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем объектам. Мы продолжаем поддерживать переговоры для поиска путей урегулирования кризиса", - заявил Столтенберг.
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Говоря о предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в июле в Варшаве, генсек выразил убеждение, что поддержка Украины "будет важной частью сотрудничества" стран альянса.
"Я уверен, что саммит выразит сильную политическую и практическую поддержку Украине. Как именно - сейчас слишком рано прогнозировать", - добавил он.