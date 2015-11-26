Министр обороны утвердил план перехода армии на стандарты НАТО

Об этом он написал на своей странице в соцсети. "Мною утвержден План выполнения основных мероприятий по переходу Вооруженных Сил Украины на стандарты НАТО, который содержит конкретные мероприятия с четкими сроками их выполнения на период до 2020 года", - написал Степан Полторак.

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По его словам, в ВСУ уже внедрено 115 стандартов НАТО, на основе которых разработаны 64 национальных и военных руководящих документа, разработан перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения.

"Сегодня мы закладываем новые амбициозные цели. Наша цель - построить такую Украинскую армию, которая будет отвечать лучшим мировым образцам, будет руководствоваться соответствующими стандартами и процедурами и сможет выполнить любую задачу по защите страны от агрессора", - отметил министр обороны.