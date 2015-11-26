Министр обороны утвердил план перехода армии на стандарты НАТО
Министр обороны Степан Полторак утвердил план по переходу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стандарты НАТО.
Об этом он написал на своей странице в соцсети. "Мною утвержден План выполнения основных мероприятий по переходу Вооруженных Сил Украины на стандарты НАТО, который содержит конкретные мероприятия с четкими сроками их выполнения на период до 2020 года", - написал Степан Полторак.
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По его словам, в ВСУ уже внедрено 115 стандартов НАТО, на основе которых разработаны 64 национальных и военных руководящих документа, разработан перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения.
"Сегодня мы закладываем новые амбициозные цели. Наша цель - построить такую Украинскую армию, которая будет отвечать лучшим мировым образцам, будет руководствоваться соответствующими стандартами и процедурами и сможет выполнить любую задачу по защите страны от агрессора", - отметил министр обороны.