Адвокаты Корбана заявили, что 17 народных депутатов готовы взять подзащитного на поруки

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством о приобщении к материалам дела обязательства народных депутатов Украины о личном поручительстве обратилась к суду адвокат Оксана Томчук.

Адвокат отметила, что эти документы заверены печатью аппарата Верховной Рады. Она сказала, что хочет приложить обязательства о взятии Корбана на поруки от таких народных депутатов, как Семен Семенченко, Борис Филатов, Тарас Батенко, Александр Шевченко, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Игорь Луценко, Андрей Левус, Андрей Денисенко, Егор Соболев, Владимир Парасюк, Олег Осуховский, Михаил Головко и от других депутатов.

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"Все эти документы надлежащим образом оформлены, и соответствующими печатями учреждения, где работают эти люди. Заверенные аппаратом Верховной Рады", - сказала Томчук.

Следственный судья Лариса Цокол, знакомясь с предоставленными документами, отметила, что "следственному судье предоставлено 17 личных поручительств от имени народных депутатов".

"Следственный судья постановил приобщить к материалам дела личные поручительства", - заявила Цокол.