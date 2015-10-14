Яценюк не исключает, что со следующего года Украина наладит выпуск боеприпасов для стрелкового оружия
17:57, 14 октября 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключает, что из-за потери единственного в Украине Луганского патронного завода, который сейчас находится под российско-террористической оккупацией, будет налажено в стране производство собственных боеприпасов для стрелкового оружия.
REUTERS
Об этом он заявил сегодня во время встречи с руководящим составом НГУ в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
По его словам, есть уже несколько проектов строительства производственной линии стоимостью от 20 до 50 млн долларов.
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“Думаю, что в 2016 году мы будем иметь свое производство боеприпасов к стрелковому оружию”, - сказал Яценюк, отметив при этом, что вопрос о производстве боеприпасов к ракетно-артиллерийскому оружию решается.
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