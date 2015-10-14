Яценюк не исключает, что со следующего года Украина наладит выпуск боеприпасов для стрелкового оружия

Об этом он заявил сегодня во время встречи с руководящим составом НГУ в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, есть уже несколько проектов строительства производственной линии стоимостью от 20 до 50 млн долларов.

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“Думаю, что в 2016 году мы будем иметь свое производство боеприпасов к стрелковому оружию”, - сказал Яценюк, отметив при этом, что вопрос о производстве боеприпасов к ракетно-артиллерийскому оружию решается.