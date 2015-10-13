ВСУ с начала года получили около 1,6 тысячи единиц нового вооружения и техники

С начала 2015 года украинские воинские части и подразделения получили около 1 600 единиц нового вооружения и военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

Она отметила, что государственные предприятия продолжают поставлять ВСУ новое и модернизированное вооружение и военную технику. Согласно государственному оборонному заказу на 2015 год, в текущем году Минобороны уже заключило 90 контрактов и дополнительных соглашений с государственными предприятиями на общую сумму более 4,5 миллиарда гривень.

"За прошедшую неделю ВСУ получили более сотни тепловизионных, оптических прицелов, средств ночного видения, а также автомобилей "КрАЗ". Таким образом, всего с начала 2015 года украинские воинские части и подразделения получили уже около 1 600 единиц нового вооружения и военной техники, а также более 400 тысяч ракет и боеприпасов", - отметила Гаврилюк.

Она также сообщила, что за прошедшую неделю ремонтно-восстановительные бригады ВСУ вернули для выполнения боевых задач в районе проведения АТО 230 единиц вооружения и военной техники, в частности: танки, гаубицы, противотанковые орудия, бронетранспортеры и боевые машины, а также 176 единиц автомобильной техники.

Государственные предприятия провели ремонт 5 единиц военной техники, среди которых самоходные гаубицы, зенитный ракетно-пушечный комплекс и машины управления огнем артиллерии.

Таким образом, как отметила Гаврилюк, с начала проведения АТО развернутая система технического обеспечения ВСУ позволила восстановить уже 31 385 единиц вооружения и военной техники. При этом почти 30 тысяч единиц восстановлены силами и средствами воинских частей ВСУ.

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Также на государственных предприятиях модернизированы 23 единицы техники. В том числе, боевые и транспортные вертолеты, самолеты штурмовой авиации и техника радиотехнических войск, добавила Гаврилюк.