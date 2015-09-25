СМИ: Зам Кличко не задекларировал ни свой многомиллионный бизнес, ни бизнес жены (документы)

Об этом пишут Наші гроші.

Согласно декларации за прошлый год, Михаил Радуцкий не имел вкладов в уставный капитал одной компании. Впрочем, по данным ЕГРПОУ, чиновник является совладельцем как минимум двух фирм.

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Как сообщают журналисты, еще с 90-х годов Радуцкий имеет долю в известной медицинской компании ООО «Борис». Согласно официальной биографии на сайте КГГА, последние 20 лет Михаил Радуцкий работал именно в этой фирме: в 1994-2004 гг. он был коммерческий директором «Бориса», а с 2004 года – его президентом.

Как сказано в статье, сейчас доля Михаила Радуцкого в этом бизнесе составляет 10,45 млн грн, или 12,4%. Из них 2% Радуцкий владеет непосредственно, а остальные 10% контролирует опосредованно через кипрскую компанию «Morlaix Holdings Limited», которая имеет долю в «Борисе» с 2006 г. В ЕГРПОУ конечным бенефициаром кипрской фирмы указан именно Радуцкий, хотя ее в своей декларации он не указал.

Напомним, что с сентября 2014 года Радуцкий работает на должности заместителя председателя КГГА и занимается в частности сферой здравоохранения. В своем последнем интервью изданию «Новое время», Радуцкий сказал, что его с чиновничьей должности в КГГА тянет обратно в бизнес.

Кроме того, в декларации за 2014 год указано, что жена Радуцкого Людмила тоже не имела доли ни в одной фирме. Вместе с тем, Радуцкая уже много лет имеет уставные взносы в ООО «Ваша безопасность» (с 2006 г.) и ООО «Молочная лавка» (с 2010 г.), сообщили журналисты "Наших денег".

Также, согласно документам, в декларации Радуцкого есть несоответствие между доходами и расходами.

Так, совокупный доход семьи Радуцких за 2014 г. составил 1,31 млн грн. В этом же году Радуцкий приобрел два автомобиля – Mercedes-Benz LC и Hyundai Santa FE – общей стоимостью 1,30 млн грн. Еще 358 тыс грн было потрачено на страхование, погашение кредита и содержание имущества. То есть семья Радуцьких за год заработала 1,31 млн грн, а потратила на треть миллиона больше – всего 1,66 млн грн., подсчитали журналисты.

Также, в своей декларации за 2014 год Радуцкий отметил, что имеет на банковских счетах 12,74 млн гривен. В декларации за 2013 год он указывал, что имеет на счетах 5,48 млн гривен (при чем все внесенные в 2013 г. – когда совокупный доход семьи составил 664 тыс грн.) То есть за 2014г. сумма средств на счетах увеличилась на 7,25 млн. – что в более чем пять раз больше официально задекларированного дохода 1,31 млн грн., говорится в статье.

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