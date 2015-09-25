Полторак и Картер не обсуждали вопрос предоставления Украине летального вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал на пресс-конференции в Пентагоне.

Полторак отметил, что во время разговора с Картером не поднимался вопрос относительно изменения или расширения "нормандского формата" переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе. "Мы рассматривали возможности дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами. Прежде всего, речь идет об учебе, обмене информацией и много других аспектов. Вопроса летального вооружения не было на повестке дня", - сказал Полторак.

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Вместе с тем, он отметил, что в развитии сотрудничества обе страны уже имеют много достижений и запланированных проектов. "Мы должны осуществить то, что уже запланировали, и после этого мы будем планировать другие проекты", - сказал Полторак.

В свою очередь на уточняющий вопрос Картер заявил, что если правильно понял перевод с украинского, то вопрос противоракетного вооружения не обсуждался на встрече с Полтораком.

Полторак добавил, что "мы не обсуждали сегодня противотанковое оружие. Украина в настоящее время развивает свой военно-промышленный комплекс".

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Он заявил, что Украина пытается использовать свои собственные возможности, но она готова принимать помощь со стороны не только США, но и других стран, чтобы быть способной защищать себя от оккупационных действий РФ.

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Эштон Картер заверил, что дискуссии по Сирии с Российской Федерацией не изменят политику США в отношении осуждения действий России в Украине и не изменят политику санкций.