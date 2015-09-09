Порошенко откажется от изменений в Конституцию в случае ввода военного или чрезвычайного положения

Об этом заявил президент Петр Порошенко. "Никакие изменения в Конституцию не будут приниматься, если дойдет до военного или чрезвычайного положения", заявил президент, открывая заседание Совета регионального развития.

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По словам главы государства, судьба конституционных изменений зависит от общего прогресса в выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если Москва все-таки решит" похоронить "Минские соглашения, то мы вернемся к содержанию изменений в Конституцию", - сказал он.

"Если, не дай Бог, дойдет до военного или чрезвычайного положения ... Никакие изменения в Конституцию голосоваться не будут", - подчеркнул президент.

Напомним, 5 сентября в годовщину принятия Минскийх договоренностей Петр Порошенко заявил, что для установления мира в Украине альтернативы этим договоренностям нет. "Альтернативы Минским договоренностям не существует, если мы хотим прекратить оккупацию, выйти на украинскую границу. Если мы хотим вернуть эти проблемные территории Украины. Если мы хотим освободить заложников, которые незаконно держатся как на оккупированных территориях, так и в РФ", - сказал президент .

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующиеначали штурмовать здание ВР, бросать камни, дымовые шашки. Также в правоохранителей и бойцов Национальной гвардии была брошена боевая граната, в результате чего один нацгвардеец погиб на месте, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.