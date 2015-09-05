Порошенко в годовщину Минских договоренностей: альтернативы им не существует

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве после посещения Киевского регионального центра тестирования кандидатов на должности прокуроров, первых заместителей и заместителей руководителей местных прокуратур.

“Сегодня ровно год Минским договоренностям... Альтернативы Минским договоренностям не существует, если мы хотим прекратить оккупацию, выйти на украинскую границу. Если мы хотим вернуть эти проблемные территории Украине. Если мы хотим освободить заложников, которые незаконно удерживаются как на оккупированных территориях, так и в РФ”, - сказал президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что в этом процессе очень важна роль ОБСЕ.

Также, по его словам, ключевая позиция Минских договоренностей в том, что противнику не удалось миру представить ситуацию на Донбассе как внутренний конфликт в Украине.

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“Это не является внутренним конфликтом, и 5 сентября мы успешно всему миру доказали, и он увидел, что это прямая агрессия РФ против свободного суверенного независимого государства Украина”, - подчеркнул Порошенко, отметив, что именно поэтому формат Минских переговоров включал представителей России, Украины и ОБСЕ.