Под Радой радикалы-провокаторы взорвали боевую гранату. Несколько бойцов Нацгвардии тяжело ранены (фото)

В ряды военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. Эту информацию также подтверждает нардеп Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Он также сообщил, несколько военнослужащих Национальной Гвардии получили тяжелые ранения. Их жизнь в опасности.

Корреспондет канала 112 Украина с места события сообщает, что на данный момент количество раненных достигло уже 15 челове. К стенам Рады подехал автомобиль скорой помощи.

Сотрудники милиции оказывают первую помощь своим коллегам.