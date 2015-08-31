Под Радой радикалы-провокаторы взорвали боевую гранату. Несколько бойцов Нацгвардии тяжело ранены (фото)
14:03, 31 августа 2015Политика
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МВД осуществляет первоочередные действия по поиску и задержанию провокаторов.
кадр трансляции канала "112 Україна"
В ряды военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. Эту информацию также подтверждает нардеп Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.
Он также сообщил, несколько военнослужащих Национальной Гвардии получили тяжелые ранения. Их жизнь в опасности.
фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко
Корреспондет канала 112 Украина с места события сообщает, что на данный момент количество раненных достигло уже 15 челове. К стенам Рады подехал автомобиль скорой помощи.
Сотрудники милиции оказывают первую помощь своим коллегам.
Провокация у Верховной Рады удались ! Только что в военнослужащих охраняющих Верховной Рады была брошена боевая гранат...Posted by Антон Геращенко on 31 августа 2015 г.
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