Под Радой радикалы-провокаторы взорвали боевую гранату. Несколько бойцов Нацгвардии тяжело ранены (фото)

14:03, 31 августа 2015
Политика
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МВД осуществляет первоочередные действия по поиску и задержанию провокаторов.

кадр трансляции канала

В ряды военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. Эту информацию также подтверждает нардеп Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук. 

Он также сообщил, несколько военнослужащих Национальной Гвардии получили тяжелые ранения. Их жизнь в опасности.

фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко

Корреспондет канала 112 Украина с места события сообщает, что на данный момент количество раненных достигло уже 15 челове. К стенам Рады подехал автомобиль скорой помощи. 

Сотрудники милиции оказывают первую помощь своим коллегам. 

Провокация у Верховной Рады удались ! Только что в военнослужащих охраняющих Верховной Рады была брошена боевая гранат...

Posted by Антон Геращенко on 31 августа 2015 г.
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