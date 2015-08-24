Соглашение об ассоциации Украины с ЕС осталось ратифицировать лишь двум странам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в своем выступлении во время проведения Марша Независимости на Крещатике.

"Мы защитили европейский выбор, и уже вскоре Соглашение об ассоциации с ЕС, осталось ратифицировать лишь двум странам - членам ЕС, вопреки противодействию Москвы, вступит в силу и будет выполняться в полном объеме", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "Украина и украинцы выстояли, выдержали удар. Мы были, есть и будем!".

По словам Порошенко, Россия не смогла разрушить единство международной коалиции, а санкции тем временем нанесли и наносят мощный удар по российской экономике.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую (о создании зоны свободной торговли) - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС. Украина ожидает завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ - стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.