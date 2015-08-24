"Война за Независимость продолжается": Выступление Порошенко на Марше. Полный текст

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло – праведне й святе!

Бо хто за що, а ми – за незалежність.

Отож – нам так і важко через те.

Дорогий Український народе!

Слова Ліни Костенко найбільш влучно передають напружену атмосферу, в якій ми зустрічаємо нинішній День Незалежності.

24 серпня з офіційної дати перетворюється в найбільше, головне свято країни.

Двадцять п'ятий рік Незалежності мусимо пройти, як по крихкому льоду. Маємо розуміти: найменший необережний крок може стати фатальним.

Війна за Незалежність все ще триває. І перемогти в ній можна лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичний хист, політичну відповідальність. І – залізну витримку.

День Незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Іловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на територію України.

Минув рік, але ця глибока рана не гоїться, біль – не минає.

Загалом же агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже двох тисяч ста наших воїнів. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. І вічна їм слава!

Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, що розв'язав агресор. Повік не забудемо, і не пробачимо ніколи.

Шановні, високоповажні та дорогі українські воїни! І ті, хто зараз тут; і ті, хто в цю годину в окопах, на фронті.

Це свято, 24-та річниця Незалежності, стало можливим лише завдяки вам. Якби не ви, хронометр нашої новітньої історії ще минулого року міг би назавжди зупинитися на позначці «23».

210 тисяч людей прийшли на військову службу за шість черг мобілізації. З них 35 тисяч, тобто кожний шостий, – добровольці.

7320 військовослужбовців поранено.

Дев'ять тисяч солдат і офіцерів, бійців добровольчих підрозділів і волонтерів отримали високі державні нагороди.

Двадцяти двом військовослужбовцям присвоєно високе звання Героя України.

Від імені Українського народу низько вклоняємося славетному Українському воїнству за те, що відстояло і захистило свободу громадян та Незалежність країни.

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Шановні учасники маршу!

Зараз ви будете впевнено крокувати Хрещатиком. Демонструючи виправку, випромінюючи силу і звитягу, – ви вселите в мільйони співвітчизників ще більшу віру у боєздатність нашого війська, у його спроможність стримати орду.

Сьогодні марш проходить без техніки і зброї. Але ще позавчора в Чугуєві велику партію, найбільшу за всю історії України, танків, бронетранспортерів, БМП, автомобілів, гаубиць, зенітно-ракетних комплексів, артилерії ми відправили на передову.

До кінця ж поточного року поставимо до Збройних Сил України ще понад триста одиниць бронетехніки, чотири сотні автомобілів, 30 тисяч ракет та боєприпасів.

Наші війська день за днем вдосконалюються, демонструють вміння налагоджувати ефективну систему управління, підготовки та взаємодії. Результатом умілих дій українських підрозділів став нещодавній провал наступів ворога в районах Мар’їнки, Старогнатівки та інших та повернення під наш контроль стратегічно важливих висот. Коли треба, у відповідь негайно залучаємо артилерійські та інші підрозділи адекватної потужності для протидії противнику після повідомлення ОБСЄ.

За рік ми створили і зміцнили наше військо – хоча і далеку від бажаного ідеалу. За справу активно взявся волонтерський десант, який фактично прийшов до влади в Міністерстві оборони разом з офіцерами і генералами і робить там справжню управлінську революцію.

Було би справедливо, якби цією площею разом з військовими пройшли і українські дипломати. Так, в МЗС працюють тихо, без пострілів, але вони дуже помогли мені і Україні створити дієву міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави.

Дякуючи зусиллям нашої армії та дипломатів, всього Українського народу, Росія не досягла мети. Україна й українці вистояли, витримали удар. Ми були, ми є і ми будемо. І хай ці мої слова загадають у далекому майбутті, коли святкуватимуть перші сто років Незалежності.

А от Новоросія – такий же міф, як у відомого письменника Толкієна, країна Мордор.

Військові звільнили більшу частину Донбасу. Ми захистили європейський вибір, і вже незабаром Угода про асоціацію з ЄС, залишилося ратифікувати лише двом країнам ЄС, всупереч протидії Москви, набуде чинності та буде виконуватися у повному обсязі.

Не змогла Росія зруйнувати і єдності міжнародної коаліції. А санкції тим часом завдали і завдають потужного удару російській економіці.

Чи означає все це, що ворог відмовився від ідеї прямого вторгнення чи наступу бойовиків вглиб України? Ні. Російське збройне угрупування поблизу нашого кордону на Сході сьогодні вже складає більше 50 тисяч осіб. На окупованих територіях також знаходиться більше 40 тисяч, в тому числі 9 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, які стоять на керівних посадах, тим самим формуючи підрозділи російської армії на наших територіях.

«Москва-воєнторг» поставив бойовикам до 500 танків, до 400 артилерійських систем, до 950 бойових броньованих машин. Лише за цей тиждень три великі колони перетнули наш кордон в напрямку Луганська. Донецька, Дебальцевого.

Чи є ця загроза невідворотною? Вже ні. Ворог знає, що ми готові дати відсіч, і ціна ескалації виявиться для Росії надто високою. Тому вона має й альтернативну стратегію – розхитати ситуацію всередині нашої країни, а Україну – розсварити з її ключовими партнерами, залишивши сам-на-сам з агресором.

Цьому плану, на жаль, підігрує дехто з українського політикуму. Це жодним чином не означає їхньої співпраці з Росією, і я не збираюся кидатися голослівними звинуваченнями.

Це відбувається не зі злого задуму, а в силу короткозорості чи безвідповідальності; через небажання чи нездатність в умовах передвиборчої лихоманки усвідомити наслідки своїх небезпечних ініціатив.

Що маю на увазі? Наприклад, спроби проголошувати походи або на Київ, або, навпаки, заклики до негайного переможного маршу на Москву; прагнення зірвати ухвалення змін до Конституції, або поховати Мінські угоди, включно з вимогою їхньої денонсації.

Зрештою, сіяння паніки, зневіри та депресії: «все пропало». Не пропало, дорогі мої! Але буде значно важче, якщо вести безвідповідальну політику; коли думати, лише як сподобатися - замість того, щоб рятувати людей та країну від смертельної небезпеки.

Нам потрібна консолідація. Хотів би ще раз повторити свій заклик до всіх політичних сил: «Один-єдиний національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен».

Дорогі мої співвітчизники!

Для України не існує альтернативи мирному врегулюванню. Рівно, як і безальтернативними на даний час є Мінські домовленості, які підтримані і рішенням Радбезу ООН, і рішенням Ради Європейського Союзу, рішеннями всіх країн-членів нашої проукраїнської коаліції.

За час їхньої дії, з лютого, Росія на сьогоднішній день отримала можливість відчути вплив санкцій, а ми – кількісно і якісно покращити і посилити нашу обороноздатність.

Ми за мир, але ми не пацифісти! Тому будемо нарощувати витрати на Збройні сили; збільшувати грошове забезпечення військовослужбовців, посилювати контрактну складову. Втім, пообіцяти скасування призову і відсутність нових хвиль мобілізації не можу. В умовах агресії стовідсотково контрактної армії бути не може в принципі. Історія не знає таких прикладів.

Далі. Є обережні підстави вважати, що економіка подолала глибокий стрес, завданий війною. Бізнес адаптується, знаходить нові ринки на зміну повністю закритому для нас російському – економічну війну проти нас Росія теж не зупиняє, прагнучи нас виснажити.

Тим не менш, вже у найближчі місяці може відновитися економічне зростання. Це відбудеться лише завдяки відсутності воєнної ескалації.

Щодо індексації зарплат та пенсій. Ми спільно з Урядом шукаємо і знайдемо найближчим часом можливість провести її якомога раніше.

Будемо прискорювати реформи, насамперед в правоохоронних органах. Місяць, як нова поліція патрулює Київ, вчора вона запрацювала у Львові, завтра дам старт її роботі в Одесі, незабаром – буде Ужгород, Харков, Дніпропетровськ.

Завершується конкурсний набір детективів до Національного антикорупційного бюро.

Так само на конкурсній основі відбувається безпрецедентне очищення і оновлення прокуратури.

На виході – поправки до Конституції, які змінять судову систему в Україні.

За тиждень Верховна Рада, ймовірно, ухвалить в першому читанні конституційні зміни в частині децентралізації, коли левова частина повноважень і левова частина відповідальності перейде на місця, до територіальних громад і виконкомів.

Надважливий обов’язок влади на осінь – забезпечити чесні місцеві вибори, на яких громадяни дадуть заслужену оцінку всім політикам.

Дорогі співвітчизники!

Російська агресія стала каталізатором нашого об’єднання. Ми остаточно сформувалися як єдина українська політична нація. Нація, яка, говорячи словами відомого філософа-державника минулого століття В'ячеслава Липинського, «обіймає всі класи, мови, віри й племена Української землі», всіх її громадян.

Сьогодні ми сильніші, ніж учора.

Нас не можна поневолити чи зламати. Ми народжені вільними на своїй землі. І боронити її ми готові до кінця, чого б нам це не вартувало.

Вірю, що найважче відступає в минуле.

Дякую всім вам за витримку, за розуміння ситуації, за терпіння.

З Днем Незалежності!

Слава Збройним Силам України!

Слава Українському народу!

Україні – слава!