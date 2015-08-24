Марш Независимости на Крещатике. Видео
О 10.00 на Крещатике пройдет Марш Независимости. В марше принимают участие 2 300 военнослужащих, в частности, участники АТО и курсанты вузов Министерства обороны и других силовых ведомств.
Сегодня Украина отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости.
В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.
В Киеве празднование начнется с церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. В церемонии примут участие президент Украины Петр Порошенко и другие высокопоставленные лица.
О 10.00 на Крещатике пройдет Марш Независимости. В марше принимают участие 2 300 военнослужащих, в частности, участники АТО и курсанты вузов Министерства обороны и других силовых ведомств.
На параде не будут использовать военную технику.
Марш Независимости закончится исполнением сводным духовым оркестром Вооруженных сил фрагментом увертюры Николая Лысенко к опере "Тарас Бульба".
В 16.30 на Крещатике начнется гала-концерт.
Кроме того, в этот день на Певческом поле состоится концертная программа с участием мастеров искусств и художественных любительских коллективов Киева.
На Михайловской площади проведут мероприятие «День Независимости с добровольцами и волонтерами», там же пройдут выставки, мастер-классы и концерт «Песни Героев».
Завершится празднование в 21.00 на Майдане Незалежности концертом всемирно известного оркестра I, CULTURE ORCHESTRA.
Также в этот день в столице состоится ряд других культурных и спортивных мероприятий