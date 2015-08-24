Марш Независимости на Крещатике. Видео

Сегодня Украина отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости.

В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

В Киеве празднование начнется с церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. В церемонии примут участие президент Украины Петр Порошенко и другие высокопоставленные лица.

О 10.00 на Крещатике пройдет Марш Независимости. В марше принимают участие 2 300 военнослужащих, в частности, участники АТО и курсанты вузов Министерства обороны и других силовых ведомств.

На параде не будут использовать военную технику.

Марш Независимости закончится исполнением сводным духовым оркестром Вооруженных сил фрагментом увертюры Николая Лысенко к опере "Тарас Бульба".

В 13.00 творческие коллективы художественных учебных заведений примут участие в праздничном концерте на главной улице столицы.

В 16.30 на Крещатике начнется гала-концерт.

Кроме того, в этот день на Певческом поле состоится концертная программа с участием мастеров искусств и художественных любительских коллективов Киева.

На Михайловской площади проведут мероприятие «День Независимости с добровольцами и волонтерами», там же пройдут выставки, мастер-классы и концерт «Песни Героев».

Завершится празднование в 21.00 на Майдане Незалежности концертом всемирно известного оркестра I, CULTURE ORCHESTRA.

Также в этот день в столице состоится ряд других культурных и спортивных мероприятий