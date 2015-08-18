Путин на фоне падения рубля заявил, что "нет необходимости беспокоиться"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, обсуждалась ли тема курса рубля с членами правительства РФ в ходе поездки в Крым, Путин ответил: «Нет, мы в эти дни этим не занимались. Но я знаю, что правительство уделяет этому первостепенное внимание и значение, и вот мы только что обсуждали это с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (он остался на катере), сейчас только что говорили».

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«Каждый занимается своим делом: правительство занимается экономикой, причем в ежедневном и ежечасном режиме. Мы ничего не упускаем из виду, поэтому на этот счет нет необходимости беспокоиться», - заявил президент РФ.

На вопрос, способствует ли нынешняя ситуация подобным путешествиям президента РФ и отвлечению от основной повестки дня, Путин ответил: «Вы же видите, что вчера я встречался с руководителями общественных организаций, что для Крыма является весьма важным, имея в виду национальный аспект».

«Также занимались развитием такой важной экономической сферы, как туризм. Сегодня, в день 174-летия Русского географического общества, направлены на то, чтобы возродить интерес к отечественной истории, завтра будем заниматься вопросами, касающимися проблем безопасности», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Московской валютной бирже зафиксирован новый локальный максимум по евро: через час после начала торгов европейская валюта впервые с февраля достигла отметки 73 руб.

В 11.19 мск на торгах был зафиксирован локальный максимум - 73,05 руб. за евро, после чего цена откатилась в область более низких значений.

Курс доллара в ходе утренних торгов поднимался до уровня 65,90 руб.

Как сообщал УНИАН, Путин прибыл в Крым 17 августа, где провел несколько совещаний. Сегодня, 18 августа, он принял участие в одной из экспедиций Русского географического общества по обследованию античных кораблей, в частности, опускался в батискафе в воды Чёрного моря.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приезд Путина в Крым без согласования с властями Украины является вызовом для цивилизованного мира и продолжением сценария нагнетания ситуации, реализуемого российскими военными и их наемниками на Донбассе.