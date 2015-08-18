Путин на фоне падения рубля заявил, что "нет необходимости беспокоиться"
Президент РФ Владимир Путин на фоне падения рубля заявляет, что «нет необходимости беспокоиться», так как этим вопросом занимается правительство.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, обсуждалась ли тема курса рубля с членами правительства РФ в ходе поездки в Крым, Путин ответил: «Нет, мы в эти дни этим не занимались. Но я знаю, что правительство уделяет этому первостепенное внимание и значение, и вот мы только что обсуждали это с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (он остался на катере), сейчас только что говорили».
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«Каждый занимается своим делом: правительство занимается экономикой, причем в ежедневном и ежечасном режиме. Мы ничего не упускаем из виду, поэтому на этот счет нет необходимости беспокоиться», - заявил президент РФ.
На вопрос, способствует ли нынешняя ситуация подобным путешествиям президента РФ и отвлечению от основной повестки дня, Путин ответил: «Вы же видите, что вчера я встречался с руководителями общественных организаций, что для Крыма является весьма важным, имея в виду национальный аспект».
«Также занимались развитием такой важной экономической сферы, как туризм. Сегодня, в день 174-летия Русского географического общества, направлены на то, чтобы возродить интерес к отечественной истории, завтра будем заниматься вопросами, касающимися проблем безопасности», - заявил Путин.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Московской валютной бирже зафиксирован новый локальный максимум по евро: через час после начала торгов европейская валюта впервые с февраля достигла отметки 73 руб.
В 11.19 мск на торгах был зафиксирован локальный максимум - 73,05 руб. за евро, после чего цена откатилась в область более низких значений.
Курс доллара в ходе утренних торгов поднимался до уровня 65,90 руб.
Как сообщал УНИАН, Путин прибыл в Крым 17 августа, где провел несколько совещаний. Сегодня, 18 августа, он принял участие в одной из экспедиций Русского географического общества по обследованию античных кораблей, в частности, опускался в батискафе в воды Чёрного моря.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приезд Путина в Крым без согласования с властями Украины является вызовом для цивилизованного мира и продолжением сценария нагнетания ситуации, реализуемого российскими военными и их наемниками на Донбассе.