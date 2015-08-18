Путин и Медведев готовятся нырнуть на дно моря в оккупированном Крыму (фото)

Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов. При этом он выложил соответствующие фотографии.

"Владимир Путин сегодня в экспедиции РГО в Крыму погрузится на батискафе к найденной на дне моря византийской галере", - отмечает Смирнов.

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При этом он добавил, что предполагается, что вместе с Путиным к византийской галере на батискафе РГО погрузится и Медведев.

"Дмитрий Анатольевич на спорте. Похоже, готовился к погружению", - прокомментировал фото журналист.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев побывает с рабочей поездкой в оккупированном Крыму. Туда он должен был приехать вслед за Путиным.