Порошенко на заседании военного кабинета СНБО: ни одна политсила не будет иметь вооруженных организаций

На нем обсуждается ситуация в зоне проведения антитеррористической операции, а также ситуация, сложившаяся в связи с бандитскими действиями в Мукачево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, начальник Генерального штаба Виктор Муженко доложил о сложной обстановке, сложившейся в зоне АТО, где фиксируются наращивание и перегруппировка сил противника на потенциально опасных направлениях.

Глава государства отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения на Донбассе странным образом синхронизировался с попыткой дестабилизировать ситуацию в глубоком тылу, за тысячу километров от фронта, где появились люди с тяжелым вооружением. Президент подчеркнул, что во время войны попытки дестабилизировать ситуацию являются мощным ударом по обороне страны, обороноспособности государства, и власть этого не допустит.

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«Это дискредитация настоящих патриотов Украины. Ни одна политическая сила не должна и не будет иметь никаких вооруженных организаций. Ни одна политическая организация не имеет права обзаводиться банальными криминальными группировками», – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что МВД, СБУ и другие правоохранительные органы должны выполнить свой долг и разоружить все незаконные вооруженные формирования.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.