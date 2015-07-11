К событиям в Мукачево подключилась прокуратура: расследуют теракт и создание преступной организации

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"11 июля в г. Мукачево около 14 час. 20 вооруженных человек в камуфляжной форме с надписями "Правый сектор" и соответствующими наклейками на автомобилях, с целью распределения сфер влияния, назначили встречу местным жителям в одном из кафе. После этого указанные лица, на основании возникшего конфликта начали стрельбу из огнестрельного оружия в вышеуказанном заведении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко поручил правоохранителям задержать злоумышленников, которые устроили стрельбу в Мукачево

По данным пресс-службы, сотрудниками милиции, которые прибыли на место происшествия, был заблокирован выезд из кафе, после чего вооруженные лица открыли огонь на поражение по работникам органов внутренних дел из гранатометов РПГ 7, автоматов Калашникова, пулеметов ДШК и другого огнестрельного оружия.

Как отмечается, в результате обстрелов уничтожено два автомобиля Мукачевского ГО УМВД в области и повреждены автомобили гражданских лиц.

По предварительной информации при применении огнестрельного оружия 6 сотрудников ОВД и трое из числа гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Также есть 5 пострадавших со стороны вооруженных лиц с надписями "Правый сектор".

"По указанию генерального прокурора Украины следственным отделом прокуратуры Закарпатской области в ЕРДР внесены сведения об уголовных правонарушениях по предварительной правовой квалификацией ч.3 ст. 258 УК Украины - террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека или причинение значительного имущественного вреда или наступления других тяжких последствий, которые привели к гибели человека и ст. 255 УК Украины - создание преступной организации", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте также"Правый сектор" поднят по боевой тревоге из-за событий в Мукачево - обращение ПС

Ход расследования взят на личный контроль генеральным прокурором Украины. Создана межведомственная следственная группа из работников прокуратуры, УМВД и УСБУ в области.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих.

Кроме того, по данным МВД, убиты трое злоумышленников.