Для поиска пропавших бойцов ПС возле Мукачево привлекли авиацию - СМИ

Для этого подключили не только наземные силы, но и вертолеты, сообщает закарпатский сайт PMG.ua.

Над территорией поиска - Мукачево, селами Лавки, Бобовищем и прилегающими населенными пунктами - кружат вертолеты.

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Как сообщал УНИАН, двух бойцов "Правого сектора" обнаружили в селе Бобовище, что в 15 километрах от города. Сейчас бойцов преследуют спецназовцы. Журналисты сообщили, что двух представителей ПС видели в сельском магазине, где они пытались купить еду.

В эти минуты село якобы окружили нацгвардейцы и правоохранители.

В свою очередь СБУ призвала бойцов "Правого сектора" добровольно сдать оружие.

Напомним, 11 июля в Мукачево произошел конфликт, по информации местных СМИ, между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Ланьо, со стрельбой.