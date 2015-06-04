Депутат выставил на аукцион патриотическую флешку с посланием Порошенко к Раде (фото)

Депутат от партии "Народный фронт" Геннадий Кривошея решил продать USB-накопитель с патриотической символикой, на котором содержится послание президента Петра Порошенко к Верховной Раде. Напомним, такие флеш-накопители сегодня получили все народные депутаты.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня во время регистрации народных депутатов, нам были розданы USB флеш-накопители с национальной символикой. Учитывая большой интерес патриотов Украины с просьбой подарить... Предлагаю всем принять участие в благотворительном аукционе", - говорится в сообщении.

Кривошея отметил, что накопитель металлический и имеет объем памяти 8 Гб. Начальная цена - 1000 гривень.