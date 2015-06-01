У Кихтенко предлагают отменить спецпропуска для въезда и выезда с оккупированного Донбасса

Заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Михаил Нечепорук предлагает отменить спецпропуска для въезда и выезда с неконтролируемой территории.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, Нечепорук во время инспектирования контрольных пунктов въезда и выезда (Курахово, Георгиевское) заявил, что «основная проблема, которая фактически является причиной огромных очередей на контрольных пунктах, - это несовершенная система пропусков, существующая в области».

По его словам, наряду «с бумажным вариантом есть электронная версия, но без бумажки она не действует».

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Как сказал Нечепорук, с получением бумажного пропуска существует множество проблем для рядовых граждан. Из-за этого он намерен ходатайствовать перед председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Александром Кихтенко о подготовке материалов для внесения предложений об изменении существующего порядка, что значительно ускорит пересечение пунктов пропуска, особенно людьми, которые еще не получили пропуска.

В сообщении сказано: «При новом порядке, который предлагается при использовании электронной базы, роль пропусков будет выполнять обычный паспорт гражданина Украины, поэтому потребность в получении пропусков отпадет, а вместе с ней и огромные очереди и коррупционная составляющая, которой успела обрасти данная система за короткий время существования».

Как известно, в январе в зоне проведения АТО начал действовать пропускной режим. В соответствии с Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, въезд на неконтролируемую территорию и выезд из нее граждан Украины и иностранцев (лиц без гражданства) осуществляется при условии предъявления документов, удостоверяющих личность, и разрешения.