Яценюк пообещал к 2018 году оснастить границу Украины с РФ электронными системами защиты

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета Министров Украины, со ссылкой на премьер-министра Арсения Яценюка.

«Проект «Европейский вал» стал фактически электронной системой контроля за государственной границей. Она предусматривает четыре возможности электронной идентификации - как на земле, так и с воздуха, в том числе с привлечением беспилотных аппаратов», - сообщает пресс-центр Кабинета Министров со ссылкой на Яценюка.

«Электронные средства значительно эффективнее, так как дают возможность контролировать полностью всю границу», - цитирует премьер-министра пресс-центр Кабинета Министров.

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Согласно сообщению, проект «Европейский вал» будет построен до конца 2018 года, при этом ограждения будут установлены только в зоне пунктов пропуска, а по всей остальной линии государственной границы будут находится инженерные сооружения и электронные средства мониторинга для того, чтобы вся граница была под защитой.

В числе инженерных сооружений - боевые модули, как мобильные, так и стационарные, цель которых - поражение тех целей, которые представляют опасность для украинского государства.

Как сообщал УНИАН, общий объем средств, предусмотренный проектом, - 4 млрд грн, из них 2,5 млрд грн будут направлено на электронные средства и так называемое «железо», 1,5 млрд грн – на строительные работы. До конца года на возведение «Европейского вала» в государственном бюджете предусмотрено 300 млн грн. За счет этих средств к 1 сентября запланировано обустройство противотанковых сооружений - 385,7 км, ограждений - 90 км, 7 опорных пунктов контрольно-следовой полосы, 214 км контрольно-следовой полосы и рокадной дороги - 214,5 км.

Справка УНИАН. Европейский вал — односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Первоначально проект назывался «Стена».