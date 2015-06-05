В Раде просят Порошенко скорее переизбрать Уполномоченного по правам человека

Он обратил внимание Главы государства на то, что в течение года деятельности новой власти на должности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека остается Валерия Лутковская.

«Это человек, который тесно связан с «режимом Януковича» и поставлен им. Правящая на тот момент Партия регионов и их сателлиты коммунисты с присущим им пренебрежением к принципу верховенства права и демократических процедур протолкнули решение о ее назначении через Верховную Раду Украины. Это было составным элементом узурпации власти режимом Януковича», - подчеркивает Виктор Балога.

Балога подчеркнул, что Лутковскую в апреле 2012-го года протянули на эту должность с многочисленными нарушениями: из-за отсутствия опыта правозащитной деятельности ее кандидатуру дважды не поддерживал профильный комитет и поэтому парламент не имел права вообще рассматривать ее кандидатуру, в ее декларации были неправдивые данные о финансовых доходах, процедура голосования прошла на безальтернативной основе с грубыми нарушениями Закона Украины О регламенте Верховной Рады Украины. Даже присяга Уполномоченного была принята Лутковской в незаконный способ.

«Уже через два месяца после такого беспредела Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей резолюции - Монакской декларации призвала украинскую власть: «Обеспечить нахождение на этой должности лица, имеющего соответствующий опыт в сфере защиты прав человека»,- отмечает депутат.

Также политик подчеркнул, что многочисленные претензии относительно деятельности омбудсмена выдвигает и общественный сектор.

«Ко мне обратились представители женских организаций, союза солдатских матерей. Они убеждены, что Лутковская не сделала ничего для защиты участников Революции Достоинства. Сотни, тысячи кровавых нарушений не только были сознательно проигнорированы ею, но и отбеливались в угоду тогдашней власти. И это не случайно, поскольку, будучи поставленным на должность в незаконный способ, Лутковская не могла отвечать главному требованию к институтам по правам человека – быть независимой от власти в своей деятельности», - рассказал Балога.

Он убежден, что судьба каждого украинца не должна зависеть от человека, который не отвечает базовым критериям деятельности омбудсмена и грубым образом назначена преступным режимом Януковича и продолжает действовать лишь в угоду политической конъюнктуре.

«Восстановление верховенства права, а, следовательно, и доверия к Президенту и Верховной Раде Украины возможно только путем устранения нарушений украинского законодательства и международных принципов, которые имели место во время назначения Лутковской. Требуется проведение новых выборов на должность Уполномоченного по правам человека, в которых смогут принять участие на альтернативной основе достойные правозащитники. Это станет единственным честным ответом на призыв к справедливости, который прозвучал с Майдана», - говорится в обращении.