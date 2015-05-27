В НАТО заявили, что Украина еще не готова к членству - советуют работать над реформами и миром на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии «Украина-НАТО: партнерство ради единой и свободной Европы» сегодня в Киеве.

“Помощь Украине – это не просто моральное обязательство, чтобы помочь демократической стране в ее трудностях, но это также и в интересах безопасности всех членов Альянса. НАТО сотрудничает с Украиной”, - заявил он.

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Как сказал Шеа, что сейчас нужно стабилизировать ситуацию на востоке Украины. При этом он отметил, что последние Минские соглашения не являются идеальными, но являются лучшим на данный момент вариантом для урегулирования ситуации. В этой связи главная задача - сделать так, чтобы Минские соглашения выполнялись, подчеркнул представитель Альянса.

Помощник заместителя генерального секретаря считает, что необходимо увеличить помощь, в которой нуждается Украина.

По его словам, в сотрудничестве между НАТО и Украиной есть понимание, что Украина не готова к членству в Альянсе. “Мы согласились, что Украина еще не готова, и что есть более срочные приоритеты относительно разрешения ситуации на востоке, а также проведение реформ во многих сферах”, - сказал Шеа, отметив, что важно, чтобы политика открытых дверей относительно возможного будущего членства в НАТО сохранялась и для Украины.

Как сообщал УНИАН, директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев отмечает, что Украина не требует немедленного предоставления ей членства в НАТО, но заинтересована в реформировании сектора безопасности, чтобы быть готовой к членству в Альянсе.