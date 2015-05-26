В НАТО считают, что российские войска способны вторгнуться в Украину в сжатые сроки

Об этом он рассказал в интервью изданию Апостроф.

Стаматопулос отметил, что НАТО «обеспокоено присутствием российских вооруженных сил по обе стороны российско-украинской границы.»

«Подобное присутствие российских войск является средством устрашения и давления на Киев и Украину. Таким образом, уже само такое военное присутствие представляет собой проблему. И хотя Россия и поддерживаемые ею сепаратисты располагают средствами для проведения новых атак в сжатые сроки, мы предпочитаем воздерживаться от предположений относительно их возможных намерений», - отметил представитель НАТО.

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Также обеспокоенность Альянса вызывает постоянное наращивание военной мощи, которое наблюдается уже длительное время.

Отдельно Стаматопулос отметил, что министры иностранных дел стран НАТО ранее «подтвердили неуклонную поддержку Альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, (…) и призвали Россию продемонстрировать приверженность политическому урегулированию конфликта в Украине».

Ранее УНИАН сообщал, что по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, у Альянса есть большой объем информации, которая доказывает присутствие российских войск на Донбассе.