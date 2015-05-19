В парламенте начали подготовку к тайному голосованию за членов Высшего совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель ВР Владимир Гройсман сообщил, что сегодня парламент будет голосовать за ряд кадровых вопросов, в частности, об избрании двух членов ВСЮ по квоте парламента.

“Всего, подчеркиваю, что у нас есть три кандидата, которых мы должны подать. Но сегодня будем рассматривать только две кандидатуры, которые были поданы согласно законодательству на рассмотрение депутатов ВР”, - сказал председатель ВР.

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Он пригласил к слову председателя счетной комиссии Черненко, который отметил, что для организации проведения тайного голосования для назначения на должности членов ВСЮ необходимо провести первое заседание счетной комиссии.

Он призвал членов счетной комиссии через 5 минут собраться на такое заседание.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Верховной Раде планировалось голосование за назначение на должности членов Высшего совета юстиции Ирины Мамонтовой и Алексея Маловатского. Однако голосование было перенесено на 19 мая.

Кроме того, ВР не согласовала третью кандидатуру на должность члена ВСЮ от парламента.