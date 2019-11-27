Кража украинских унитазов: целью спецоперации Запада были трусы Владимира Путина?

Не утихает скандал вокруг кражи унитазов с украинских катеров якобы российскими воинами. Новый подвиг вяличия русского духа обрастает все более загадочными деталями, позволяющими сделать однозначный вывод о том, что унитазы были изъяты органами государственной безопасности РФ на ответственное пользование в рамках гораздо более масштабного уголовного дела...

Зачем русскому солдату унитаз, если в любое время суток к его услугам гораздо более удобные, теплые и вместительные штаны, не говоря уже про чертовски мягкую майку? Этот вопрос с самого начала не давал покоя православной интеллигенции, мгновенно уловившей совершенно очевидный для любого русского человека подвох в беспочвенных обвинениях украинской стороны. «Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники», - саркастически заметила по этому поводу от лица российского МИДа неунывающая с похмелья Мария Захарова. Вот у российских моряков, например, боеспособность от наличия туалета не зависит вообще, класть им на эти туалеты с высокого борта прямо в морскую пучину да боцману за шиворот. Хотя, по правде говоря, от диких хахлов всего можно ожидать, может, у них даже зубные щетки есть, как будто нельзя во рту бескозыркой поковыряться.

Зачем русскому солдату унитаз, если в любое время суток к его услугам гораздо более удобные, теплые и вместительные штаны, не говоря уже про чертовски мягкую майку? Этот вопрос с самого начала не давал покоя православной интеллигенции, мгновенно уловившей совершенно очевидный для любого русского человека подвох в беспочвенных обвинениях украинской стороны

Хоть унитазов на борту украинских катеров и не было, русские воины их все равно помыли, даже постирали в прачечной трусы и занавески, как Тимур и его команда, - все по законам русского народного гостеприимства, вроде бы даже медведя-полоскуна приглашали, после чего все содержимое гальюнов было конфисковано по законам военного времени. «Не вижу оснований возвращать это оборудование», - сурово, хоть и несколько приспиченно, заявил русский сенатор Морозов. К сожалению, после стирки трофейные трусы сгнили из-за сырости , особенно, конечно, унитазы.

Таким образом, трусы и унитазы остались на месте и были в целости и сохранности возвращены украинской стороне ровно в том же виде, в каком и были захвачены: в СМИ РФ выяснили , что на самом деле катера, белье и гальюны размародерил еще Порошенко в надежде свалить потом все на Россию, - так в итоге и случилось. Неудивительно, что украинская сторона, заполучив контроль над кораблями, еще во время перехода в Очаков быстро выкорчевала и угробила на них все унитазы, а моряцкое белье выбросила в пропасть.

Очень быстро выяснилось, зачем именно был нужен Украине весь этот мародерский скандал. Как установил независимый эксперт МВФ РФ товарищ Жаворонков, это была операция прикрытия, призванная скрыть неудобную правду о грязной сделке с французами о покупке новых катеров.

Уши Запада торчат в этой истории повсюду. Так, испанский диспетчер Карлос сообщает, что в день передачи судов над Черным морем пролетели как минимум три унитаза, управляемые украинским пилотом-истребителем. Согласно информации из заслуживающих доверия источников, унитазы на украинских катерах на момент боевого столкновения уже были мертвые. Известно, что изначально целью похитителей были трусы и амфоры проплывавшего рядом Путина, но что-то пошло не так, и пришлось хватать все, что попалось под руку. Руководство предприятия «Алмаз-Антей» собрало исчерпывающие доказательства того, что унитазы на украинских катерах были уничтожены ракетой «Бука» с поражающими элементами в форме тризубчика, прилетевшей со стороны Украины.

Даже беглое перечисление всех этих версий совершенно точно говорит о том, что оборудование и трусы с украинских кораблей украли спецслужбы той же страны, что сбила малазийский «Боинг», и что это за страна, долго гадать не надо. Не случайно незаслуженно обвиненная Россия не допущена к расследованию резонансного хищения. Мировая закулиса продолжает свои изощренные политические игры, направленные на сдерживание вяличия Путина, и с каждым разом они становятся все более наглыми.

Скоро в России начнут давить унитазы тракторами. Если, конечно, найдут.

Всех желающих помочь украинской армии в отправке на вечный покой российских мародеров на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ