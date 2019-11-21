В МИД РФ прокомментировали украденные унитазы с захваченных украинских кораблей

20 ноября в Украину прибыли катера «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу», которые РФ захватила год назад в районе Керченского пролива. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».

В Министерстве иностранных дел РФ не понимают, как кража унитазов с захваченных год назад украинских военных кораблей, которые Россия вернула Украине, может повлиять на их боеспособность.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на еженедельном брифинге сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать высказывание командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что Россия украла с украинских кораблей унитазы, и отвечая на вопрос, означают ли такие заявления, что украинские власти выдумали эти обвинения для конфликта с РФ и не прошли испытанием «российской доброй волей».

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«Я на такой высокой ноте вам не отвечу. Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир «Яни Капу» и катера «Бердянськ» и «Нікополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Судна планируют отремонтировать в течение трех месяцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на возвращенных кораблях нет части оборудования и вооружения, и Украина обратится к РФ, чтобы они вернули все, что там было.