Россия спихнула вину за состояние кораблей на Украину

ФСБ заявила, в частности, что вернула Украине суда «в нормальном состоянии и с исправной техникой».

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Украина сама виновата в том, что состояние возвращенных ими кораблей – ненадлежащее.

Об этом российским СМИ сообщили в спецслужбе.

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ФСБ заявила, в частности, что вернула Украине суда «в нормальном состоянии и с исправной техникой». Кроме того, россияне напомнили, что Украина подписала акты сдачи-приемки и не имела никаких претензий.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», – говорится в сообщении ФСБ.

Как сообщал УНИАН, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября стало известно, что РФ возвращает захваченные суда Украине. 20 ноября катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу" прибыли в гавань Очакова.

21 ноября в Гааге состоятся первые слушания арбитражного трибунала в деле о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) по Конвенции ООН по морскому праву.