Адвокат рассказал, как в России объясняют исчезновение трусов украинских моряков с кораблей

Корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за сырости".

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV. В частности, речь идет о предметах одежды (в том числе нижнее белье) – корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в Украину полностью разграбленными.

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Российские следователи объяснили адвокату, что они уничтожили вещи, которые сгнили.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", – рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра: "Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков.

Кроме того, россияне изъяли радионавигационное оборудование.

"Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.