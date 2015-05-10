Российские оккупанты распространяют фейк о терактах "украинских националистов" в Крыму (видео)

Очередной фейк от российской власти: незаконное правительство оккупированного Крыма распространяет слухи о якобы подготовке террористических актов "украинскими националистами".

Об этом в интервью "5 каналу" заявил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, теракт, по версии оккупантов, должен быть приурочен к годовщине геноцида крымскотатарского народа 18 мая. Меджлис уже подал заявку на проведение митинга, но официального ответа пока не получил. Зато оккупационная власть запугивает крымских татар.

Читайте такжеМеджлис обнародовал документ о запрете оккупантов Крыма на траурный митинг к годовщине депортации"Уже есть сигналы, скажем вчера один из так называемых вице-премьер-министров так называемого правительства крыма заявил о том, что правоохранительные органы имеют мол достоверные данные о том, что украинскими националистами, а также Джемилевым и Чубаровым готовятся серии террористических актов в преддверие 18 мая, но власть сделает все, чтобы не допустить такого. Я уже думаю, что это начало ответа относительно проведения траурных митингов", - говорит Чубаров.