Заместителя председателя Меджлиса отказались выпустить на поруки

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, который находится в СИЗО Симферополя, отказались выпустить на поруки.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Меджлиса крымскотатарского народа.

Отмечается, что адвокат Чийгоза получил официальный отказ на ходатайство российского правозащитника, члена Совета при президенте России по правам человека Андрея Юрова о взятии на поруки заместителя председателя Меджлиса.

«В главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Киевский районный суд Симферополя также переданы ходатайства о взятии на поруки Ахтема Чийгоза от заслуженного деятеля искусств Украины и Республики Татарстан, художественного руководителя ансамбля «Къырым» Государственной филармонии Республики Крым Сервера Какуро, а также главного редактора газеты «Къырым», кандидата филологических наук, исполняющего обязанности декана факультета крымскотатарской и турецкой филологии Крымского инженерно-педагогического университета Бекира Мамутова», – отмечают в Меджлисе.

6 мая Чийгоза, который находится с 29 января в СИЗО по обвинению в «организации массовых беспорядков» 26 февраля прошлого года, без предъявления какого-либо постановления перевели в карцер. В знак протеста он объявил голодовку. В пенитенциарной службе заявили, что Чийгоз был переведен в спецпомещение за нарушение режима содержания.

В Меджлисе назвали это давлением с целью получения необходимых показаний.