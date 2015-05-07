Министр обороны США подтвердил высокую вероятность подготовки Россией нового наступления
09:02, 07 мая 2015Политика
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Министр обороны США Эштон Картер подтвердил сообщения главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава о высокой вероятности подготовки российскими войсками нового наступления на Донбассе.
США говорят о поддержке Украины оборонительным вооружением / УНИАН
Об этом Картер сказал на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, сообщает «Голос Америки».
«Генерал Бридлав прав. Есть все признаки того, что сепаратисты на востоке Украины, которых, без сомнения, поддерживает Россия, готовятся к новому раунду военных действий, которые противоречат Минским соглашениям. И мы поддерживаем Украину оборонным вооружением», - заметил Картер.
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1 мая главнокомандующий силами НАТО в Европе Бридлав заявил, что РФ использует затишье на Донбассе для перегруппировки своих войск для возможного дальнейшего наступления.
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