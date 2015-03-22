Бридлав: Запад должен включиться в информационную войну с Россией
22:10, 22 марта 2015Мир
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Запад должен включиться в информационную войну с Россией с целью противодействия его ”лживым рассказам” в социальных сетях.
Запад должен включиться в информационную войну с Россией, считает БридлавNATO
Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, сообщает Украинская правда со ссылкой на Infowars.
”Мы должны как западная группа наций или как союз участвовать в этой информационной войне. Метод борьбы с ложной информацией заключается в том, чтобы обнародовать эту ложь и разоблачить ее”, - сказал Бридлав.
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Ранее Бридлав заявил, что Запад должен рассмотреть вопрос об использовании всех инструментов, чтобы помочь Украине, в том числе относительно поставки оборонительного вооружения.
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