Бридлав: Запад должен включиться в информационную войну с Россией

Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, сообщает Украинская правда со ссылкой на Infowars.

”Мы должны как западная группа наций или как союз участвовать в этой информационной войне. Метод борьбы с ложной информацией заключается в том, чтобы обнародовать эту ложь и разоблачить ее”, - сказал Бридлав.

Читайте такжеКомандующий НАТО в Европе сообщил о патовой ситуации с поставками оружия Украине

Ранее Бридлав заявил, что Запад должен рассмотреть вопрос об использовании всех инструментов, чтобы помочь Украине, в том числе относительно поставки оборонительного вооружения.