Рябошапка подтвердил готовность заменить Луценко и ждет решение Зеленского

Заместитель руководителя Офиса президента также надеется, что решение по реформированию Генпрокуратуры примут уже сегодня.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение относительно реформирования этого органа.

Читайте такжеРуслан Рябошапка: основные факты из жизни главного претендента на кресло генпрокурораКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, Рябошапка ответил: «Если президент сказал «да», то мы будем это делать, быстро и качественно».

Также в ответ на вопрос относительно того, когда ожидать реформирование Генпрокуратуры, он заявил: «Думаю, что сегодня... можем вечером об этом поговорить».

Кроме того, Рябошапка отметил, что до принятия официального решения относительно реформы этого правоохранительного органа он не может ничего комментировать.

Как сообщал УНИАН, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генпрокурора.

29 августа Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.