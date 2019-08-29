Луценко написал заявление об отставке с должности генпрокурора
Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора", - отметила она.
В прямом эфире на YouTube Луценко зачитал текст заявления.
"Прошу уволить меня с должности Генерального прокурора Украины по собственному желанию на основании пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины" О прокуратуре ", - отметил Луценко.
По словам Луценко, он чувствует облегчение, что покидает пост генпрокурора.
Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.
По словам Юрия Луценко, после увольнения из Генпрокуратуры он займется здоровьем и будет ходить на допросы.