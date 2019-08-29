Луценко написал заявление об отставке с должности генпрокурора

Ранее Юрий Луценко заявлял, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте также"Может иметь значительный эффект": в США приветствуют перспективу замены главы ГПУ

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора", - отметила она.

В прямом эфире на YouTube Луценко зачитал текст заявления.

"Прошу уволить меня с должности Генерального прокурора Украины по собственному желанию на основании пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины" О прокуратуре ", - отметил Луценко.

По словам Луценко, он чувствует облегчение, что покидает пост генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

По словам Юрия Луценко, после увольнения из Генпрокуратуры он займется здоровьем и будет ходить на допросы.