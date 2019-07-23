Зеленский назвал имя кандидата на пост главы ГПУ

Президент назвал Рябошапку "крутым специалистом".

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, кто может возглавить Генпрокуратуру после Юрия Луценко.

"Рассматривается много кандидатур. Рябошапка - крутой специалист. Один из лучших", - сказал Зеленский, выходя из пресс-центра Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске.

Напомним, ранее бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал свои полномочия первому заместителю Дмитрию Сторожуку.