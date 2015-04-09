Рада приняла закон сына Шухевича о статусе борцов за независимость Украины, в частности ОУН-УПА

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, борьба за независимость Украины в ХХ веке велась с октября 1917 по 24 августа 1991 года борцы за независимость Украины признаны многочисленные военные, политические и другие организации, включая ОУН-УПА, войска УНР и ЗУНР, Хельсинскую группу, разнообразные эмигрантские правительства.

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Законом предусмотрено, что государство может предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей. Органы местного самоуправления могут за счет средств местных бюджетов предоставлять дополнительные социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.

Предусмотрено, что государство признает государственные и военные награды (знаки отличия) и военные ступени борцов за независимость Украины в ХХ веке, которые были предоставлены участникам данной борьбы органами власти, организациями, структурами или формированиями, которые указаны в этом законе.

Граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые публично проявляют пренебрежительное отношение к лицам, которые признаны данным законом, «препятствующих реализации прав борцов за независимость Украины в XX веке, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины».

«Публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в ХХ веке признается надругательством над памятью борцов за независимость Украины в XX веке, унижением достоинства украинского народа и является противоправным», - говорится в законе.