Шокин поручил допросить Фирташа и Левочкина по поводу купли-продажи "Интера" - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат от «НФ» Антон Геращенко сообщил журналистам после посещения прокуратуры и общения с Шокиным.

"Виктор Николаевич Шокин принял наше заявление, поручил Павлу Жебривскому, начальнику одного из управлений Генеральной прокуратуры, проводить расследование по данному вопросу", - сказал Геращенко.

Кроме того, он считает, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течении ближайшего месяца вполне реально допросить указанных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты от "НФ" пришли в Генпрокуратуру подать заявление с требованием допросить Хорошковского, Фирташа и Левочкина по поводу купли-продажи телеканала "Интер" в 2013 году.

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Как заявил Геращенко, депутаты просят установить происхождение 2,5 млрд долларов, за которые Хорошковский продал свои акции телеканала. Депутаты полагают, что это могли быть деньги из РФ.

"Раньше, до января этого года, 29% акций телеканала "Интер" принадлежали Первому каналу общественного российского телевидения", - подчеркнул депутат.

"Партия просит Генпрокуратуру допросить Хорошковского - при каких обстоятельствах был продан телеканал, гражданина Фирташа - о том, где он взял 2,5 млрд долларов...", - сказал Геращенко.

Также депутаты от «НФ» просят ГПУ допросить депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина на предмет того, откуда он обладает средствами, чтобы приобретать многомиллионные пакеты акций.