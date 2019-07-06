Полторак представил военнослужащим оперативного командования «Юг» нового командующего (фото)

Новым командующим оперативного командования «Юг» стал генерал-майор Игорь Палагнюк.

В Одесской области министр обороны Степан Полторак представил личному составу оперативного командования «Юг» нового командующего этого органа военного управления - генерал-майора Игоря Палагнюка.

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны, представляя нового командующего, Полторак выразил убеждение, что Палагнюку удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным.

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«Главным в вашей работе должен быть человек. Имея современную технику, вооружение, оснащение и даже надлежащую профессиональную подготовку, но не имея духа и хороших отношений в коллективе и уважения к каждому военнослужащему - вам точно не достичь победы и успешного выполнения задач. Я поздравляю вас с назначением на должность командующего ОК «Юг» и желаю успехов, вдохновения и всего наилучшего», - подчеркнул министр обороны.

Глава оборонного ведомства определил перспективные задачи новоназначенному командующему в дальнейшей организации работы и службы как в местах постоянной дислокации, так и в ходе выполнения боевых задач на востоке Украины.

По информации Управления коммуникаций и прессы МОУ, Палагнюк прошел воинский путь от командира взвода до начальника Главного командного центра Вооруженных сил и является непосредственным участником боевых действий на востоке Украины.